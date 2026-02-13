Promi-Entführungen mutieren zu Voyeurismus-Events

Die Entführung von Nancy Guthrie hält die US-Gesellschaft in Atem. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Die Guthrie-Entführung läßt derzeit die US-Gesellschaft gebannt auf neue Entwicklungen warten. Wenn eine private Tragödie einer prominenten Familie zum öffentlichen Medienereignis wird, offenbart das teils verstörende Logiken der Branche uns und ihrer Nutzer. Eine Betrachtung von Elliot Neaman.