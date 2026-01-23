Anzeige
Junge Freiheit
Verdachtsberichterstattung: Mit Indizien gegen einen Richter

Justitia soll blind urteilen: Die taz setzt im Fall eines Richters auf Indizien statt Beweise.
Justitia soll blind urteilen: Die taz setzt im Fall eines Richters auf Indizien statt Beweise. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
Mit Indizien gegen einen Richter

Ein taz-Artikel bringt den Osnabrücker Gerichtspräsidenten mit einem anonymen Instagram-Account in Verbindung. Die Zuschreibung stützt sich auf Indizien, ein Beweis fehlt. Nun landet der Fall vor dem Presserat.

Justitia soll blind urteilen: Die taz setzt im Fall eines Richters auf Indizien statt Beweise. Foto: picture alliance / greatif | Florian Gaul
