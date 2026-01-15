Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

100. Geburtstag: Maria Schell hob alle Konventionen der Leinwand auf

100. Geburtstag: Maria Schell hob alle Konventionen der Leinwand auf

100. Geburtstag: Maria Schell hob alle Konventionen der Leinwand auf

In "Die Brüder Karamasow" gelang Maria Schell der internationale Durchbruch.
In "Die Brüder Karamasow" gelang Maria Schell der internationale Durchbruch.
„Die Brüder Karamasow“ war für Maria Schell ein Riesenerfolg. Foto: picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL | Avon Productions
JF-Plus Icon Premium 100. Geburtstag
 

Maria Schell hob alle Konventionen der Leinwand auf

Ob Maria Schells Weg als Schauspielerin vorgezeichnet war, ist angesichts ihres Elternhauses eine Überlegung wert. Sie sollte Zeit ihres Lebens die Zuschauer in Massen verzaubern. Eine Würdigung anläßlich ihres 100. Geburtstags von Kerstin Rech.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

„Die Brüder Karamasow“ war für Maria Schell ein Riesenerfolg. Foto: picture alliance / COLLECTION CHRISTOPHEL | Avon Productions
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles