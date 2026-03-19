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ARD-Magazin „Monitor“: Georg Restle und der „unterberichtete Kontinent“

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Für den ÖRR-Moderator Georg Restle geht es beruflich in Afrika weiter.
Für den ÖRR-Moderator Georg Restle geht es beruflich in Afrika weiter.
Für den ÖRR-Moderator Georg Restle geht es beruflich in Afrika weiter. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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Georg Restle und der „unterberichtete Kontinent“

Den ÖRR-Haltungsjournalisten Restle zieht es in die weite Welt. Doch als Triumphzug mag die Reise, die ihn nun ins Studio nach Afrika führt, nicht so recht taugen. Der Schaden, den er mit dem Magazin „Monitor“ angerichtet hat, ist jedenfalls keine Empfehlung für höhere Weihen. Ein Kommentar von Katharina Schmieder.

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Für den ÖRR-Moderator Georg Restle geht es beruflich in Afrika weiter. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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