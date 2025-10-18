Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Aufrufe gegen Apollo: Wo linksliberale Journalisten still bleiben

Flugblätter der Berliner Linkspartei gegen Apollo News: Während konservative und ausländische Medien reagierten, blieb es in linksliberalen Redaktionen still. Foto: Apollo News
JF-Plus Icon Premium Aufrufe gegen Apollo
 

Wo linksliberale Journalisten still bleiben

Nach Aufrufen zur Gewalt gegen das Nachrichtenportal Apollo News verurteilt nur ein Teil der Branche die Entgleisung. Der Deutsche Journalisten-Verband schweigt lange, ebenso große Redaktionen.

