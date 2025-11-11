Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
TV-Kritik: Was Frohnmaier über seine Partei und Putin sagt

AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier (l.) und sein Gegenüber von der CDU, Norbert Röttgen, im Streitgespräch. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
Was Frohnmaier über seine Partei und Putin sagt

Bei Sandra Maischberger sind ein alter linker und neuer rechter Friedensfreund geladen. BAP-Sänger Wolfgang Niedecken und der AfD-Politiker Markus Frohnmaier überkreuzen sich mit altem und neuem Pazifismus.

