Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

TV-Kritik: Spahn beklagt die „Vermögensverteilung“ und liebäugelt mit Links

TV-Kritik: Spahn beklagt die „Vermögensverteilung“ und liebäugelt mit Links

TV-Kritik: Spahn beklagt die „Vermögensverteilung“ und liebäugelt mit Links

Bei Maybrit Illner liebäugelt Unionsfraktionschef Jens Spahn mit linken Ideen.
Bei Maybrit Illner liebäugelt Unionsfraktionschef Jens Spahn mit linken Ideen.
Bei Maybrit Illner liebäugelt Unionsfraktionschef Jens Spahn mit linken Ideen. Foto: ZDF Mediathek Screenshot / JF-Montage
JF-Plus Icon Premium TV-Kritik
 

Spahn beklagt die „Vermögensverteilung“ und liebäugelt mit Links

Bei Maybrit Illner ist sich Unions-Fraktionschef Jens Spahn mit Heidi Reichinnek einig über die „ungleiche Vermögensverteilung“ und zu hohe Börsengewinne für „die ausländische Hand“. Höhere Kapitalertrags – und Vermögenssteuer sind wohl nur noch eine Frage der Zeit.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bei Maybrit Illner liebäugelt Unionsfraktionschef Jens Spahn mit linken Ideen. Foto: ZDF Mediathek Screenshot / JF-Montage
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement