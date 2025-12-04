Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zum 50. Todestag der Philosophin: Hannah Arendt schwamm nicht im Strom der Zeit

Zum 50. Todestag der Philosophin: Hannah Arendt schwamm nicht im Strom der Zeit

Zum 50. Todestag der Philosophin: Hannah Arendt schwamm nicht im Strom der Zeit

Ein neues Buch beleuchtet die Widersprüche im Denken der Philosophin Hannah Arendt.
Ein neues Buch beleuchtet die Widersprüche im Denken der Philosophin Hannah Arendt.
Ein neues Buch beleuchtet die Widersprüche im Denken der Philosophin Hannah Arendt. Foto: picture alliance / Fred Stein | Fred Stein
JF-Plus Icon Premium Zum 50. Todestag der Philosophin
 

Hannah Arendt schwamm nicht im Strom der Zeit

Grit Straßenbergers Werk zum 50. Todestag der Philosophin Hannah Arendt will ein „neues lebendiges Bild“ der Denkerin vermitteln. Das gelingt in den Passagen, wo das Buch sich von der „Heldenverehrung“ ab- und den Widersprüchen zuwendet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein neues Buch beleuchtet die Widersprüche im Denken der Philosophin Hannah Arendt. Foto: picture alliance / Fred Stein | Fred Stein
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles