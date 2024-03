Ein Hahnenkampf auf dem Hühnerhof, während der Fuchs an der Stalltür rüttelt: Maybrit Illners Studiogäste überschlagen sich in Kritik am chaotischen Bild, das der Westen gegenüber Rußland abgibt. In puncto Ukraine-Unterstützung herrscht weitgehender Konsens. Von Ulrich Clauß.