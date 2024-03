Nach Krawall bei Eritrea-Festival: Erste Haftstrafe für Gewalttäter

Eritrea-Festival in Stuttgart: Viel Arbeit für die Polizei. Foto: picture alliance/dpa | Jason Tschepljakow

Er griff Polizisten an

Regelmäßig kommt es zu Gewaltorgien, wenn auf deutschem Boden ein „Eritrea-Festival“ stattfindet. So auch im vergangenen September in Stuttgart. Jetzt muß der erste Ausländer in den Knast.