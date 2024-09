Wenn Dinkel-Deutsche in Dunkel-Deutschland nach den Rechten schauen

Bei „hart aber fair“ wird ein Gruselreport des WDR über die „Große Angst“ vor dem „Nazi-Osten“ in der anschließenden Live-Diskussion glatt widerlegt. Zwei Studiogäste aus Sachsen erklären, was im Osten wirklich los ist und warum man die AfD an der Regierung beteiligen sollte.