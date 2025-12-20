„Wir haben eine Gesellschaft, in der die, die folgen sollten, die Führung übernehmen“

Anzeige

Die Aufgabe eines Anführers ist es, Menschen von ihrem derzeitigen Standort an einen Ort zu bringen, an dem sie noch nie waren, sagte Henry Kissinger. Führungskräfte sind das, was wir jetzt benötigen – und wir benötigen mehr davon. Inspiration finden wir in der Natur und in einer der ältesten und widerstandsfähigsten Zivilisationen, die es gibt. In einer Ameisenkolonie folgen die meisten Ameisen der von anderen hinterlassenen Duftspur – weil dies effizient ist, sobald die Nahrung gefunden wurde.

Wenn das System funktioniert, belohnt die Kolonie die Linienameisen – die Verwalter, Optimierer und Wächter des Prozesses. Wenn die Spur jedoch unterbrochen wird – durch Wind, Regen oder Raubtiere –, sammeln sich die Linienameisen an und es breitet sich Panik aus. Wenn die Spur unterbrochen ist, sind es immer die wandernden Ameisen – diejenigen, die von der Linie abweichen –, die sich der Herausforderung stellen und sagen: „Folgt mir. Ich kenne den Weg.“

Die Evolution hat ein System geschaffen, das sowohl Effizienz als auch Anpassungsfähigkeit gewährleistet. Die wandernden Ameisen sind die Strategen, die Innovatoren und die Unternehmer – sie sind es, die Kriege gewinnen, neue Technologien entwickeln und Gesellschaften voranbringen. Und doch haben wir eine Gesellschaft geschaffen, in der diejenigen, die eigentlich folgen sollten, die Führung übernehmen.

Was die Wirtschaft wirklich braucht

Wirtschaftswachstum kann auf zwei Arten erzielt werden. Die erste besteht darin, etwas völlig Neues zu schaffen. Wenn man etwas Neues erfindet, hat man ein Monopol – und damit hohe Margen. Dies prägte die amerikanische Wirtschaft der 1950er, 60er und 70er Jahre. Durch das, was Joseph Schumpeter als „kreative Zerstörung“ bezeichnete, wurde das Wachstum neuer Technologien gefördert, selbst wenn sie die alten zerstörten.

Wir erlebten den Aufstieg der Kernenergie, der Weltraumforschung, der Hyperschallflüge, des Internets und des Mikrochips – genau die Technologien, die Abschreckung ermöglichten. Der zweite Weg zum Wachstum besteht darin, bereits Vorhandenes zu kopieren und es an einen ständig wachsenden Markt zu verkaufen.

Wenn man jedoch kopiert, schrumpft die Marge. Und da das Modell von Expansion abhängt, erfordert es immer größere Unternehmen. Unternehmen, die aufgrund ihrer geringen Margen unendlich effizient sein müssen. Sie benötigen billige Arbeitskräfte, billige Rohstoffe, billige Energie, billige Währungen und billige Kredite. Sie benötigen politischen Schutz und regulatorische Kontrolle.

Jetzt haben wir das Ende des Marktes erreicht

Auf diese Weise haben wir nach dem Fall der Sowjetunion Wachstum generiert: Wir haben das, was an einem Ort funktionierte, genommen – und es überall funktionieren lassen. Wir folgten der Logik der Ameisen. Wir globalisierten. Und jetzt haben wir das Ende des Marktes erreicht.

Wir haben ein System aufgebaut, in dem der durch Finanzialisierung geschaffene Wert als gleichwertig mit dem durch Produktion geschaffenen Wert angesehen wird. Geld aus Geld zu schaffen – nicht durch Produktion – funktioniert, solange das System funktioniert, aber es treibt uns tiefer in die Verschuldung, vertieft unsere Abhängigkeiten – und im Krieg sorgt es für Niederlagen.

Strukturelle Probleme können nicht mit taktischen Mitteln gelöst werden

Wir müssen uns von der aktuellen Entwicklung lösen. Wir müssen erneut unser Vertrauen in die „Erbauer“ setzen – die Unternehmer und Innovatoren. Der Versuch, Veränderungen durch top-down-orientierte, prozeßgesteuerte Initiativen zu steuern, wird scheitern. Sowohl die Kriegsführung als auch die Industriegeschichte und die Forschung haben uns gezeigt, was funktioniert. Und zu unserem großen Glück fördert dasselbe Modell Resilienz, Anpassungsfähigkeit und Innovation.

General Stanley McChrystal erkannte 2006, daß die Task Force der US-Armee strukturell verändert werden mußte, weil die verstreuten Kräfte von Al-Qaida im Irak den Krieg gegen den Terror gewannen. Admiral Nelson verstand dies, als er eine weitaus größere napoleonische Flotte besiegte und Großbritannien vor einer Invasion bewahrte. Friedrich der Große verstand, daß seine Armee Feinde ihrer Größe vernichten konnte, wenn er seinen Soldaten Handlungsbefugnisse einräumte.

McChrystal, Nelson und Friedrich der Große erkannten alle dieselbe Wahrheit: Strukturelle Probleme können nicht mit taktischen Mitteln gelöst werden. Sie verstanden, daß erfolgreiche Veränderungen mit der bewußten Dezentralisierung von Macht von zentralisierten Behörden zu denjenigen beginnen, die das größte Situationsbewußtsein haben und dem Problem am nächsten sind. Sie beginnen, wenn wir Menschen befähigen, zu führen – Verantwortung zu übernehmen und unter einer gemeinsamen Vision zu handeln.

Wir folgen der Pheromonspur direkt in die chinesische Vorherrschaft

Das derzeitige Betriebsmodell unseres westlichen Betriebssystems stärkt genau die Nationen, denen wir nicht mehr vertrauen. Um die Menschen ohne Produktion in Arbeit zu halten, ist Europa gezwungen, Geld zu drucken, mehr Schulden aufzunehmen und die Wirtschaft mit weniger wertvollem Geld aufzublähen. Die rohstoffproduzierenden Nationen sind nicht unklug. Sie verstehen, daß die Währung, in der sie bezahlt werden, weniger wert ist und die Preise steigen werden.

Dann beginnen sie, Preise in Yuan anzugeben. Dann bestehen sie auf langfristigen Verträgen, deren Preise in Gold, Öl oder Bitcoin festgelegt sind – also in allem, was nicht von Frankfurt kontrolliert wird. Und in dem Moment, in dem Sie nicht zahlen können? Dann liefern sie das Lithium und die Seltenen Erden stattdessen nach Shenzhen.

Die chinesischen Geheimdienste müssen keine konträren oder randständigen Akteure in Europa beeinflussen. Wenn das Ministerium für Staatssicherheit (MSS) Einflußkampagnen durchführt, reicht es aus, die Bürokraten, Lobbyisten, Technokraten, etablierten Industrien, NGOs und Anwälte zu inspirieren – indem es ihnen vermittelt, wie wichtig ihre Arbeit ist und wie entscheidend Regeln, Vorschriften und Prozesse für die soziale Stabilität sind. Wir folgen der Pheromonspur direkt in die chinesische Vorherrschaft. Das ist der Weg, den wir durchbrechen müssen.

Resilienz ist keine Top-down-Angelegenheit

Wenn wir jedoch zulassen, daß etablierte Industrien zusammenbrechen, werden die Menschen auf die Straße gehen – in einer endlosen Kette von Unruhen, es sei denn, sie verstehen das Problem, kennen den Plan und erleben sofort kleine Erfolge. Gewähren Sie jeder Stadt, die ein eigenes Kraftwerk baut, eine dauerhafte Senkung der lokalen Steuern. Im Jahr 1906 baute meine Heimatstadt Rjukan das größte Wasserkraftwerk der Welt, um eine Fabrik zur Herstellung von Kunstdünger mit Strom zu versorgen.

Im ersten Winter erhielten alle Arbeiter elektrisches Licht, warmes Wasser und kostenlose Unterkünfte – bezahlt von der Fabrik. Die Rechnungen sanken, die Löhne verdoppelten sich, die Kinder besuchten eine neue Schule. Es waren keine Reden nötig – und innerhalb von sechs Jahren stieg die Einwohnerzahl um 3.560 Prozent.

Ein warmer Winter, und die ganze Stadt bewachte diesen Damm, als wäre er eines ihrer eigenen Kinder. Das ist ein kleiner Erfolg, der Unruhen verhindert, Dynamik schafft, sichere Arbeitsplätze schafft und einen Grund bietet, in dieses Dorf zu ziehen. Lassen Sie die Familien es spüren, bevor Sie sie bitten, darauf zu vertrauen.

Resilienz ist keine Top-down-Angelegenheit. Es ist Dezentralisierung. Genau wie McChrystal im Irak gelernt hat, Nelson in Trafalgar: mit Kapitänen, die ohne Befehle segelten, aber dennoch wußten, was zu tun war. Die Unteroffiziere Friedrichs des Großen – sie kämpften wie Generäle und ergriffen sofort Maßnahmen. Wenn die Macht nach unten fließt und nicht nach oben, wird mehr Energie freigesetzt. Und nur wenn viele Menschen Veränderungen anführen, kann es zu Veränderungen kommen.

Die wandernden Ameisen sind immer noch da. Und wenn sie erkennen, daß Zucker in ihrer Umgebung ist, werden sie härter arbeiten. Geben Sie ihnen kleine Erfolge – und ein gemeinsames Ziel – und Europa wird nicht untergehen. Es wird sich wandeln.

Andreas Svanlund – Unternehmensstratege, Redner und Führungskraft – war frühzeitig an der Gestaltung der Diskussionen rund um Norwegens aufstrebende Tiefsee-Mineralindustrie beteiligt. Er hat an der Schnittstelle von Geopolitik, Lieferketten und Ressourcenstrategie gearbeitet und dabei geholfen, Verbindungen zwischen Meeresmineralien und Fragen der Widerstandsfähigkeit und Sicherheit herzustellen.

