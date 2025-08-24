Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Schulpolitik: Bildungswüste Deutschland – Wenn neun plus neun zum Problem wird

Schulpolitik: Bildungswüste Deutschland – Wenn neun plus neun zum Problem wird

Schulpolitik: Bildungswüste Deutschland – Wenn neun plus neun zum Problem wird

Das Bild zeigt das Wort „Schule“ falsch geschrieben an einer Tafel. Deutschland steckt in einer tiefen Bildungskrise.
Das Bild zeigt das Wort „Schule“ falsch geschrieben an einer Tafel. Deutschland steckt in einer tiefen Bildungskrise.
Das Wort „Schule“ falsch geschrieben an einer Tafel: Deutschland steckt in einer tiefen Bildungskrise. Foto: IMAGO / Niehoff
JF-Plus Icon Premium Schulpolitik
 

Bildungswüste Deutschland – Wenn neun plus neun zum Problem wird

Die Zeiten, in denen Deutschland international für sein hohes Bildungsniveau bewundert wurde, sind vorbei. Ein Realschullehrer erzählt der JUNGEN FREIHEIT von den Problemen – und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Politik.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Wort „Schule“ falsch geschrieben an einer Tafel: Deutschland steckt in einer tiefen Bildungskrise. Foto: IMAGO / Niehoff
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement