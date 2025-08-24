Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Schulen in der Krise: Sieben Sofortmaßnahmen für eine Wende in der Bildungspolitik

Schulen in der Krise: Sieben Sofortmaßnahmen für eine Wende in der Bildungspolitik

Schulen in der Krise: Sieben Sofortmaßnahmen für eine Wende in der Bildungspolitik

Eine Abiturprüfung in Wiesbaden: Auch die Noteninflation verdirbt das deutsche Bildungssystem. (Themenbild/Collage)
Eine Abiturprüfung in Wiesbaden: Auch die Noteninflation verdirbt das deutsche Bildungssystem. (Themenbild/Collage)
Eine Abiturprüfung in Wiesbaden: Auch die Noteninflation verdirbt das deutsche Bildungssystem. Fotos: IMAGO / Jörg Halisch /// picture alliance / dpa | Horst Galuschka
JF-Plus Icon Premium Schulen in der Krise
 

Sieben Sofortmaßnahmen für eine Wende in der Bildungspolitik

Das Bildungssystem krankt an vielem – mit schwerwiegenden Folgeschäden für das Land. Es braucht eine Radikalkur, um die Wurzeln des schul- und hochschulpolitischen Versagens zu beseitigen. Ein Kommentar von Josef Kraus.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Eine Abiturprüfung in Wiesbaden: Auch die Noteninflation verdirbt das deutsche Bildungssystem. Fotos: IMAGO / Jörg Halisch /// picture alliance / dpa | Horst Galuschka
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement