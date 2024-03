Nach Kritik an pinkem Auswärtstrikot – DFB verhöhnt eigene Fans

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat auf Kritik am neuen Auswärtstrikot für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Sommer reagiert. In einem etwa 40 Sekunden langen Videoclip, den der DFB am Sonntag in Kooperation mit dem Ausrüster Adidas veröffentlicht hatte, gehen Nationalspieler, Sportfunktionäre und andere Prominente auf vermeintliche Kritik aus den sozialen Medien ein. Am Ende des Clips antwortet Nationalspieler Florian Wirtz auf die Aussage „Das ist doch kein Deutschlandtrikot“ mit: „Doch, ist es.“



Kritik am neuen Auswärtstrikot der Nationalmannschaft war wegen dessen lilaner und pinker Farbe aufgekommen. Der DFB begründete die Farbwahl damit, daß sie „die neue Generation deutscher Fußballfans und die Vielfalt des Landes repräsentieren soll“.

Bierhoff: Adidas und DFB wollen „Nerv der Kids“ treffen

Inzwischen lieferte Ex-DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff eine andere Begründung. „Ein kommerzieller Gedanke“ sei vordergründig bei der Entscheidung gewesen, sagte der 55jährige gegenüber Welt TV. Der Hersteller Adidas und der Fußballbund wollten „den Nerv der Kids“ treffen. Aber „daß ein 60jähriger das Trikot gerne trägt, kann ich mir schwer vorstellen“, räumte Bierhoff ein.

Die Fußball-EM 2024 startet am 14. Juni – die Nationalmannschaft wird in München das Eröffnungsspiel gegen Schottland bestreiten. Die anderen beiden Gruppenspiele der Nationalelf werden in Frankfurt und Stuttgart stattfinden. Bei der vergangenen, aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschobenen Europameisterschaft war Deutschland im Achtelfinale gegen England ausgeschieden. (st)