Fußball-EM: Neue massive Drohung der Islamisten

Anzeige

BERLIN. Der Ableger des „Islamischen Staates“, die Terrormiliz ISPK, hat massive Drohungen gegen Europäer ausgesprochen. In der aktuellen Ausgabe des Propaganda-Magazins Voice of Khorasan ruft die Gruppe ihre Anhänger zu verschiedenen Gräueltaten auf.

Darin heißt es laut Bild-Zeitung: „Überfahren Sie die Ungläubigen mit Ihrem Fahrzeug, erstechen Sie sie mit Messern, füllen Sie ihr Essen mit Gift, blasen Sie ihnen mit Kugeln das Gehirn heraus und stecken Sie ihre Häuser in Brand.“ Der ISPK hat sich zu dem Terroranschlag im März auf eine Veranstaltungshalle in Moskau mit 144 Toten bekannt.

Anschläge auf Bahnen während der Fußball-EM

Die Hetzschrift veröffentlicht nun ein montiertes Bild mit einer Drohne über einem Fußballstadion. Darin steht: „Wenn sie dich am Boden behindern und unterdrücken, dann schlage sie vom Himmel aus.“ Ein Staatsschützer sagte der Boulevardzeitung: „Es zeigt, daß der ISPK unbedingt aufsehenerregende Anschläge verüben will, egal wie und von wem. Dafür werden jetzt alle potentiellen Attentäter, darunter auch selbstradikalisierte Einzeltäter, sogenannte einsame Wölfe, zu Anschlägen aufgerufen.“

In der neuen Voice of Khorasan ist außerdem ein islamischer Kämpfer mit Sturmgewehr abgebildet, der in einem Bahnabteil steht. Neben ihm liegt eine Sprengstoffkiste, darüber hängt ein Schild „Welcome to Europe“. In dem Bild steht „Last call before Exit“. Staatsschützer seien sich sicher, so die Bild: „Damit sollen Islamisten aufgerufen werden, Anschläge auf den öffentlichen Nahverkehr während der EM zu verüben.“ (fh)