Nach Attacke auf Synagoge in Bochum: Blamiert sich die Justiz?

Als Babak J. am Donnerstagvormittag den Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts betritt, winkt er seinen Angehörigen im Zuschauerraum fröhlich zu. Dann nimmt der deutsch-iranische Staatsbürger neben seinem Verteidiger Jörg Tigges Platz. Erwartet wird, daß Tigges gleich sein Plädoyer hält, damit der Prozeß um einen mutmaßlich vom iranischen Mullah-Regime in Auftrag gegebenen Brandanschlag auf eine Bochumer Synagoge schon Anfang Dezember mit einem Urteil abgeschlossen werden kann.

Die Vertreter der Bundesanwaltschaft hatten ihr Plädoyer bereits in der letzten Woche vorgetragen. Dabei hatten die Ankläger zwei Jahre und neun Monate Haft für den 36jährigen wegen Verabredung zur schweren Brandstiftung und versuchter Brandstiftung sowie die Aufrechterhaltung des Haftbefehls wegen Fluchtgefahr gefordert.

In seinem Plädoyer betonte der Staatsanwalt, daß sich die Anklage „ganz überwiegend bestätigt“ habe. „Der Angeklagte unterstützt das iranische Regime und dessen israelfeindliche Haltung.“ Daß „auf Veranlassung aus dem Ausland“ ein Anschlag auf eine Synagoge in Deutschland begangen werden sollte, habe „gesamtstaatliche Bedeutung“, da „politische Interessen fremder Staaten nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden dürfen“.

Die Schule als „Ausweichziel“ zur Synagoge

Die mehrfach von Babak J. vorgetragene Darstellung, der Anschlag habe nicht der Synagoge, sondern der benachbarten Hildegardis-Schule gegolten, wies die Bundesanwaltschaft als „bloße Schutzbehauptung“ zurück. Ebenso wie bereits in der Anklage blieben die Staatsanwälte dabei, daß „die gut beleuchtete und videoüberwachte Synagoge“ bei Babak J. am 17. November 2022 „Angst vor Entdeckung“ ausgelöst und er den Molotow-Cocktail daraufhin auf das „Ausweichziel“ geschleudert habe. Damit habe er den Auftraggebern im Iran „sein ernsthaftes Bemühen, einen Anschlagsversuch zu suggerieren“, zeigen wollen. „Eine andere Erklärung ist nicht ersichtlich.“ Hinzu käme, daß seine Auftraggeber im Iran „kein autonomes Interesse haben, Schulen in Deutschland anzugreifen“, führte der Staatsanwalt aus.

Dann forderte er, daß die antisemitischen Beweggründe der Tat strafschärfend berücksichtigt werden müssen. Ein Brandanschlag auf eine Synagoge hätte „unter der jüdischen Bevölkerung Angst und Verunsicherung ausgelöst“. Dies sei auch dann der Fall gewesen, hätte der Anschlag einer Schule in unmittelbarer Nähe einer Synagoge gegolten. Außerdem hätte ein solcher Anschlag „das Sicherheitsgefühl der Menschen, in Deutschland vor Angriffen aus dem Ausland geschützt zu sein“, erheblich beeinträchtigt, so der Ankläger.

Kurz vor den Plädoyers hatte der Hauptbelastungszeuge, der ebenfalls aus dem Iran stammende Mehran B., dargelegt, Babak J. habe ihn am 16. November anzustiften versucht, mit ihm einen Brandanschlag auf eine Synagoge zu begehen. Das sei „wichtig“ und „müsse geschehen“, entweder in Dortmund oder an einem anderen Ort in Nordrhein-Westfalen, habe Babak J. ihm gesagt. Aus Sorge um seinen „besten Freund“ und um das, was geschehen könnte, habe er am Tag darauf die Polizei informiert, sagte der Zeuge.

„Herr J. arbeitet für das Regime“

Als Mehran B. nach dem Verhältnis des 36jährigen Angeklagten zum iranischen Regime befragt wurde, kam es für Babak J. noch dicker: „Herr J. ist mit dem Regime“, antwortete B. „Er arbeitet dafür.“ Diese Einschätzung erklärte er damit, daß er selbst regimekritisch sei und deshalb sogar Angst haben müsse, bei einer Reise in den Iran getötet zu werden. Aber J. habe ihm angeboten, alles für ihn zu organisieren, damit er bei einer Einreise nichts zu befürchten habe, so der Zeuge.

Zum ehemaligen Mönchengladbacher Rockerchef Ramin Y., der den Brandanschlag bei Babak J. in Auftrag gegeben und dabei mit der Quds-Brigade, einer Eliteeinheit der Iranischen Revolutionsgarde, zusammengearbeitet haben soll, konnte Mehran B. jedoch nur wenig sagen. Daß gegen B. wegen eines Rauschgiftdeliktes verhandelt wird, nutzten die Anwälte von Babak J. dafür, dessen Glaubwürdigkeit anzuzweifeln. Schnell stand die Theorie im Raum, Mehran B. habe sich deswegen so schnell an die Polizei gewandt, weil er sich davon in seinem eigenen Verfahren eine geringere Strafe erhoffe.

Neue Anträge statt Plädoyer

Aber anstatt sein Plädoyer zu halten, überraschte Jörg Tigges das Gericht am Donnerstag mit neuen Beweisanträgen. Und die muteten abenteuerlich an: Zuerst forderte er ein Gutachten über die „Licht- und Strahlwirkungen“, mit denen sein Mandant am Abend des 17. November in der Nähe der Synagoge konfrontiert war. Tigges begründete das damit, die Darstellung der Bundesanwaltschaft, Babak J. sei wegen der erkennbaren Videoüberwachung nur aus Angst vor Entdeckung – und damit unfreiwillig und nicht strafbefreiend – von dem Anschlag zurückgetreten, widerlegen zu wollen.

Dann forderte Tigges die Vernehmung eines Freundes von Babak J., der mit ihm Moscheen besucht hatte. Der könne bestätigen, daß J. „ganz normal muslimisch“, aber nicht radikal oder antisemitisch gesinnt sei. Die Ernsthaftigkeit, mit der Tigges dies vortrug, mutete grotesk an, denn die Aussage der auf Datenträgern von Babak J. gefundenen Bilder, darunter Selfies mit Symbolen der in Deutschland verbotenen Terrororganisation Hisbollah, unzählige Fotos von iranischen Geistlichen sowie Hitler-Bilder und -Zitate, dürfte kaum noch zu widerlegen sein.

Noch absurder aber wurde es, als Tigges die Vernehmung von Ramin Y. forderte. Denn der ehemalige „Hells Angels“-Chef hat sich in den Iran abgesetzt, weil er in Deutschland wegen Mordes an einem anderen Rocker, dessen zerstückelte Leiche vom Rhein angeschwemmt wurde, gesucht wird. Jörg Tigges aber trug in ernsthafter Manier vor, die Vernehmung könne auch mit Hilfe eines Videostreams oder durch einen iranischen Richter geführt werden. Ansonsten bliebe noch die Möglichkeit, daß die Justiz Ramin Y. „freies Geleit“ zusichere, falls dieser doch persönlich zur Vernehmung kommen müsse.

„Da sehe ich noch Fragezeichen“

Jörg Tigges hatte sich bereits im Vorfeld des Prozesses medial über die Ermittler lustig gemacht und diesen vorgeworfen, den Fall „völlig unnötig zur Staatsaffäre aufgemotzt“ zu haben. Aufgrund der Ergebnisse der eigentlich längst geschlossenen Beweisaufnahme dürfte sein Vorgehen prozessual auch nur wenig Erfolgschancen haben.

Mit seinen am Donnerstag vorgetragenen Forderungen, insbesondere der nach einem „freien Geleit“ für einen Mordverdächtigen oder einer Vernehmung durch einen Richter jenes Regimes, das den Anschlag in Auftrag gegeben haben soll, bringt er die deutsche Justiz aber nunmehr an den Rand einer Blamage. Das dürfte auch dem Vorsitzenden Richter Jan van Lessen bewußt sein, der nach einer rund einstündigen Beratungspause dazu nur kurz anmerkte, „noch viele Fragezeichen zu sehen“.

Verhandlung vor dem Anschlagsziel?

Dem geforderten Gutachten will das Gericht dadurch begegnen, zeitnah die öffentliche Verhandlung auf der Straße vor der Bochumer Synagoge fortzusetzen. Damit soll Tigges und seinem Mandanten die Gelegenheit gegeben werden, den Prozeßbeteiligten ihre Sicht der Dinge unmittelbar vor Ort zu erläutern. Dazu soll Babak J. aus der Untersuchungshaft zur Synagoge gebracht werden.

Für die jüdische Gemeinde in Bochum heißt das aber, jenen Mann, der laut Anklage mit einem Brandanschlag auf ihre Synagoge beauftragt war, schon bald wieder vor ihrer Tür zu haben. Auf den Rest der Öffentlichkeit mag dies wie eine zunehmend unterhaltsame Posse wirken, bei der eine dreiste Verteidigung trotz gegen sie gerichteter Beweislage die Justiz lächerlich zu machen versucht. Vor dem Hintergrund der für sie seit 1945 schlimmsten Bedrohungslage dürften deutsche Juden diese Form der Prozeßführung jedoch völlig anders beurteilen.