Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Internetkultur: Recht viral das Ganze

Internetkultur: Recht viral das Ganze

Internetkultur: Recht viral das Ganze

Eine digital aussehende Justizia mit TikTok-Symbolen auf ihrer Waage steht vor zwei Männern, einer davon Richter, die über Jura und Recht sprechen
Eine digital aussehende Justizia mit TikTok-Symbolen auf ihrer Waage steht vor zwei Männern, einer davon Richter, die über Jura und Recht sprechen
Ein Richter erklärt die Gesetzeslage (Symbolbild). Foto: ChatGPT
JF-Plus Icon Premium Internetkultur
 

Recht viral das Ganze

Von Polizeitricks bis Taschenkontrollen im Kino: Auf TikTok boomt ein neues Genre – „Rechts-TikTok“. Anwälte, Richter und Jura-Studenten klären dort über die Gesetzeslage auf.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein Richter erklärt die Gesetzeslage (Symbolbild). Foto: ChatGPT
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles