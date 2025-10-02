Gelsenkirchen stoppt Anti-AfD-Kunst und Studenten schmollen

Anzeige

GELSENKIRCHEN. Aus Solidarität mit einer Kommilitonin hat eine Studentengruppe aus Saarbrücken ihre Teilnahme am Lichtkunstfestival „Goldstücke“ abgesagt. Der Hintergrund: Die Stadt Gelsenkirchen hatte das geplante Werk einer linksgerichteten Künstlerin ausgeschlossen, weil es parteipolitisch gegen die AfD gerichtet war.

Bei der Installation „Hallender Haß“ sollten AfD-Zitate in einem rot ausgeleuchteten Raum projiziert und auf Bildschirmen Szenen vermeintlicher rechter Gewalt gezeigt werden. Nach Ansicht der Künstlerin gehe es dabei um die „Normalisierung rechter Rhetorik“.

Für die Stadt hingegen war das Projekt zu einseitig politisch aufgeladen. Die Studentin, die an der Hochschule der Bildenden Künste Saarbrücken eingeschrieben ist, sprach nach der Entscheidung von einem „Eingriff in die Kunstfreiheit“ und kündigte rechtliche Schritte an. Ihre Mitstudenten erklärten daraufhin, nicht mehr nach Gelsenkirchen reisen zu wollen.

Stadt pocht auf Neutralität statt AfD-Kritik

Die Stadt begründete ihre Absage mit dem Grundsatz politischer Neutralität. Das Festival verstehe sich „als offener, gemeinschaftlicher Raum für die Menschen in Gelsenkirchen und Umgebung“. Arbeiten, die gezielt eine einzelne Partei attackierten, seien „für den Kontext der Goldstücke ungeeignet“. Man habe die Saarbrücker Gruppe ausdrücklich eingeladen, ihre weiteren Werke dennoch zu präsentieren, doch die Studenten lehnten ab. In der schriftlichen Stellungnahme hieß es, man bedaure die Absage, halte aber am Konzept eines unpolitischen Festivals fest.

Die Stadt betont zudem, daß die Entscheidung keine Zensur sei, sondern schlicht dem Charakter der „Goldstücke“ geschuldet. Dort solle der Fokus auf künstlerischen Ausdrucksformen liegen, die für ein breites Publikum zugänglich seien, und nicht auf parteipolitischer Agitation. Kritische Kunst sei selbstverständlich erlaubt, solange sie nicht in einseitige Kampagnen ausarte.

Der Streit fällt in eine Phase, in der die AfD in Gelsenkirchen spürbar an Einfluß gewinnt. Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister trat sie gegen die SPD an, zudem stellte die Partei bereits beide Vorsitzende des städtischen Kulturausschusses. (rr)