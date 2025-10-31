Anzeige
Evangelische Kirche: Der Reformationstag braucht neue Reformatoren

In einer Münchener Kirche kniet sich ein Pfarrer vor eine Regenbogenfahne – diese Kirche braucht eine neue Reformation und einen Luther 2.0
Queer-Gottesdienst in München mit einer Regenbogenfahne vor dem Altar. Foto: picture alliance/dpa | Tobias Hase
Der Reformationstag braucht neue Reformatoren

Am Reformationstag erinnern sich die Kirchen gern an Martin Luther – doch sein Geist scheint ihnen abhandengekommen zu sein. Statt Predigten über Gnade und Glauben gibt es Rückblicke, Rituale und Regenbogenflaggen. Christus hätte die Polit-Händler vermutlich aus dem Tempel geworfen.

