Cheers für den „dirty old man“

Drei Jahre später zog die Familie nach Los Angeles, wo der Vater sich und die Familie mit einem Job als Milchfahrer so eben über Wasser hielt, und wenn er nach Hause kam, seine Frau und den Sohn, der sich vor sie stellte, halb tot prügelte, um sich an seinem Scheißjob, seinem Scheißleben, ja an der Scheißwelt zu rächen – wenn er überhaupt nach Hause kam, denn er hatte reichlich was nebenher laufen.

O ja, Charles Bukowski lernte den Schmerz früh kennen und wie man ihn aushält, und dann kam wegen einer Akne die Isolation von der Umwelt dazu, ein Jahr konnte er nicht zur Schule, Pusteln am ganzen Körper, eitrige, vor allem im Gesicht, und er lernte die Einsamkeit kennen und zu ertragen.

Er trieb sich herum und schrieb und trank, er landete im Gefängnis und schließlich in der Psychiatrie, und er schrieb Gedichte, die keiner lesen wollte und trank weiter und schrieb weiter für kleine Szenemagazine. Er wurde ausgemustert, als es in den Zweiten Weltkrieg ging, und er schrieb und soff und arbeitete als Briefträger bei der Post.

Schreiben und Trinken

Zweierlei Lebenselixiere, Schreiben und Trinken, lange Zeit becherte er maßlos, „es schärfte für mich das Wort und gab ihm Kontur“, wie er in seinem Alterstagebuch „Den Göttern kommt das große Kotzen“ notierte. Anfang der fünfziger Jahre krepierte er fast an einem offenen Magengeschwür, er blutete und schrieb, und als kein Geld reinkam, kehrte er zur Post zurück, diesmal als Briefsortierer in den Innendienst. Jahre später schrieb er über die Zeit bei der US-Post seinen ersten Roman, 1974 auch auf deutsch erschienen unter dem Titel „Der Mann mit der Ledertasche“.

Er schrieb weiter, jeden Tag, vor der Arbeit, nach der Arbeit und allmählich wurde die Szene auf ihn aufmerksam, das Magazin The Outsider ernannte ihn zum „Außenseiter des Jahres“, auch eine Art Ruhm, und sie brachten einen ersten Band mit Gedichten von ihm heraus.