Wer sticht da durch?

Es wird Zeit für eine unbequeme Wahrheit: Nicht ein einziger Fall der in den vergangenen Wochen bekanntgewordenen Anstellungen von Familienmitgliedern von AfD-Abgeordneten bei Parteikollegen geht auf die originäre Eigenrecherche von Journalisten zurück. Schon die erste Welle der Berichterstattung mit zahlreichen Überkreuz-Anstellungen in Sachsen-Anhalt geht auf ein Dokument zurück, das in einem überschaubaren Kreis von Funktionären der Landespartei kursierten.

Und streng genommen war auch dieses Dokument nur der Ausfluß einer parteiinternen Intrige. Ende vergangenen Jahres wurden fragwürdige Geschäftsreisen des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt nach China bekannt, in deren Folge der ehemalige Generalsekretär der AfD in Sachsen-Anhalt vom Vorstand fallengelassen wurde. Ein 15seitiges detailliertes Dokument, das die JF einsehen konnte, legt nahe, daß Informationen aus der Partei heraus an die Medien weitergegeben wurden, um Schmidt im Landesverband unmöglich zu machen. In dem Dokument werden Namen genannt, sind Screenshots angefügt und Informationen angehängt, die kaum einen anderen Schluß zulassen.

Schlammschlacht mit Ankündigung

Schmidt reagierte darauf öffentlich (JF berichtete) mit Drohungen, nun seinerseits selbst heikle Informationen zu verbreiten, die die Überkreuz-Anstellungen von Familienangehörigen in Sachsen-Anhalt beweisen sollten. Wieder wurden Dokumente an einen kleinen Kreis geschickt, wieder landeten sie bei den Medien. In dem Fall beim ZDF und der Mitteldeutschen Zeitung. Es ist müßig zu spekulieren, wer am Ende nun den letzten Schritt gemacht hat und, wie es im Journalisten-Jargon so schön heißt, „durchgestochen“ hat. Eine der wichtigsten Grundregeln für Reporter ist der Quellenschutz. Nur eins ist klar: Es wurden – und werden übrigens noch immer – von AfD-Politikern neue Informationen an die Medien weitergegeben.

Auch der Autor dieser Zeilen erhielt zahlreiche Hinweise aus der Partei selbst. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der am Mittwoch bekanntgewordene Fall der Beschäftigung des Ehemanns der Thüringer Landtagsabgeordneten Wiebke Muhsal bei einem Bundestagsabgeordneten, der auch aus Thüringen kommt. Diese Anstellung war innerparteilich seit längerem bekannt. Auch der JF lagen die Informationen bereits vor. Am Ende landete die Information bei Politico, auch wenn eine interne Mitarbeiterliste der Bundestagsfraktion noch mehrfach in den vergangenen Tagen geändert wurde.

Politik ist ein schmutziges Geschäft

Durchgestochen wurde es an Politico wohl, weil die Thüringer Landeschefs Stefan Möller und Björn Höcke die Verwandtenanstellungen zuvor öffentlich scharf und mit bedenkenswerten Argumenten kritisiert hatten.

Wir können nur an uns selbst scheitern. Aber dieses Scheitern gerät in den Bereich des Möglichen.

Wachsam bleiben, vor allem in Bezug auf sich selbst!https://t.co/jFJTj1fWvU — Björn Höcke (@BjoernHoecke) February 8, 2026

Dieser offene Umgang paßte nicht allen in der Partei. Auch weil er die Verteidigungsstrategie, es gäbe eigentlich gar kein Problem, unterlief. Viele nahmen und nehmen das Möller und Höcke hinter den Kulissen übel. Also rächte man sich und wollte die beiden schlecht dastehen lassen. Mit dem Verfassungsschutz und Medien hat das weniger zu tun als mit der Tatsache, daß Möller mit einer Kandidatur für den Bundesvorstand liebäugelt.

Es handelt sich um eine parteiinterne Schlammschlacht, bei der man die sonst scharf kritisierten Medien vor den eigenen Karren spannt, um schmutzige Rechnungen mit Partei-„Freunden“ zu begleichen. Das gibt es bei allen Parteien. Das gibt es bei allen Regierungen. Bis in die höchsten Spitzen. Der Entwurf für das desaströse Heizungsgesetz von Robert Habeck, der zu bundesweiter Empörung führte und den Grünen in der Folge massiv schadete, wurde von der SPD an die Bild durchgestochen. Weil Politik eben ein schmutziges Geschäft ist und auch schon immer war.

Auch bei der AfD arbeiten nur Menschen

Schon der große Reichskanzler Otto von Bismarck verstand es, die Medien in seinem Sinne zu manipulieren. Stichwort „Emser Depesche“, die er gekürzt an eine Zeitung gab und was am Ende dazu führte, daß Frankreich Preußen den Krieg erklärte – und verlor. Solange es Zeitungen und Medien gibt, machen sich Politiker diese für ihre eigenen Interessen zunutze. Es wäre ja geradezu verrückt und sensationell, wenn das nicht auch bei der AfD so wäre. Auch da arbeiten ja „nur“ Menschen.

Verschärfend für die AfD kommt dabei hinzu, daß die Partei seit ihrem Beginn ausgegrenzt und in einem Maße schikaniert wird, wie man es lange nicht mehr in Deutschland gesehen hat. Der Umgang mit der Partei ist ein einziger Skandal. JF-Leser wissen es: Fast täglich werden Mitglieder, Funktionäre oder Unterstützer der Partei angegriffen und beleidigt. Für die Partei anzutreten ist in vielen Regionen Deutschlands immer noch mit einem Spießrutenlauf verbunden.

Der Druck auf AfD-Politiker ist enorm

Wer dann tatsächlich ein Mandat erringen will und dafür die sicher nicht vergnügungssteuerpflichtige innerparteiliche Ochsentour auf sich nimmt, wird im Wahlkampf dann gleich wieder beschimpft, bedroht und im schlimmsten Fall verprügelt. Und damit hört es dann noch lange nicht auf. Hat ein AfD-Mitglied dann ein Mandat errungen, ist es erst recht im Visier der Schlägertruppen der Antifa.

An diesen Mandaten hängen dann auch die sozialen Existenzen ganzer Familien. Während Union, FDP, SPD, Grüne und selbst die Linkspartei über ein massiv mit Steuergeld vollgepumptes „Vorfeld“ aus Stiftungen, Verbänden und angeblichen Nichtregierungsorganisationen verfügen, in dem sie nach Gutsherrenart „verdiente“ Parteimitglieder unterbringen, wenn die politische Karriere beendet wird – oft genug, weil die Mandate nun an die AfD gehen –, verfügt die AfD über nichts Vergleichbares.

Bis heute werden der parteinahen Desiderius-Erasmus-Stiftung Abermillionen Euro an ihr eigentlich zustehenden Steuerzuschüssen verwehrt. Wieder einer dieser eigentlich kaum zu fassenden Skandale, den die anderen Parteien aussitzen können, weil niemand bis auf die JUNGE FREIHEIT und ein paar andere konservative Medien diesen Skandal beim Namen nennt. Am Ende führt das dazu, daß AfD-Politiker, die – aus welchen Gründen auch immer – ihr Mandat verlieren, nicht selten vor den Trümmern ihrer sozialen Existenz stehen. Der Weg in den alten Beruf ist nicht selten verwehrt und kaum ein Arbeitgeber traut sich, sich der zu erwartenden Schikane der „Zivilgesellschaft“ auszusetzen.

Medien werden gezielt genutzt

Was dann passiert, ist menschlich. Es ist vielleicht nicht die schönste Seite eines Charakters, aber sie steckt tief in uns allen. Um einen Mandatsverlust zu verhindern, um nicht ins Bürgergeld zu fallen, greifen manche – nicht alle – eben auch zu verzweifelten und schmutzigen Mitteln. Jeder weiß immer etwas über jemand anderen. Das läßt sich in einer abgeschlossenen und eng umgrenzten Gruppe wie einem Kreisverband oder einem Parteitag gar nicht verhindern, und jeder macht mal Fehler oder hat eine Leiche im Keller.

Und dann wird eben zum Telefonhörer gegriffen oder eine Mail geschickt. Empfänger: der Journalist des Vertrauens. Wie gesagt: Das ist weder ein neues Phänomen, noch trifft es nur auf die AfD zu. Aber es ist eben so. Vielleicht ist es bei der AfD als Partei, in der man eben auch als Außenstehender noch recht zügig Karriere machen kann, etwas ausgeprägter. Der Vorteil, keine verkrusteten Parteistrukturen zu haben, bringt den Nachteil mit, eben doch den einen oder anderen Glücksritter anzuziehen.

Psychoterror durch den Verfassungsschutz

Und der Verfassungsschutz? Er hat bereits zugegeben, in der AfD V-Männer anzuwerben (JF berichtete). Verbände, die als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft werden, dürfen vom Inlandsgeheimdienst mit nachrichtendienstlichen Mitteln abgehört werden. Das gibt er auch ganz offen zu und verbreitet so Unsicherheit und Mißtrauen in der Partei. Es ist eine Art politischer Psychoterror. Wem kann man noch vertrauen? Jeder könnte ja für den Geheimdienst arbeiten. Wer kann den Menschen schon in den Kopf schauen?

Aber es ist bei der Vetternwirtschaftsaffäre eher nicht wahrscheinlich. Der Verfassungsschutz darf etwa keine Mandatsträger auf Bund- und Länderebene anwerben. Also jene, die am ehesten noch aus eigenen Interessen und sozialen Ängsten mit im Zweifel allen Mitteln um ihren Posten kämpfen. Zudem: Was der Partei in den diversen, mittlerweile nur noch als satirisch zu bezeichnenden Gutachten vorgeworfen wird, sind öffentliche Äußerungen. Tweets, Interviews, Videoclips. Im offiziellen Parteiprogramm der Bundespartei suchen die Schlapphüte seit Jahren vergeblich nach irgendeiner Form der Verfassungsfeindlichkeit.

Die Journalisten trifft keine Schuld

Zudem muß bei einem Verbotsverfahren offengelegt werden, wie groß der Einfluß der V-Männer war. Deswegen scheiterte das NPD-Verbot. Die Richter waren sich am Ende nicht mehr sicher, ob es nicht vor allem die V-Leute waren, deren Äußerungen für ein Verbot herangezogen wurden. Das Risiko ist also enorm. Aber es liegt eben im Wesen eines Geheimdienstes, daß Schweinereien – wenn überhaupt – erst Jahre später ans Tageslicht kommen.

Jetzt allein die Schuld für die Berichte bei Journalisten zu suchen, greift deswegen daneben. Sie berichten nur, was aus der Partei herausgelassen wird. Von wem auch immer. Daß man auf die AfD dann besonders gern draufhaut und besonders unfair ist, empört viele Menschen zu Recht. Es ist jedoch nicht so, daß die Berichte nicht auch zu einer öffentlichen Debatte in der Partei selbst führen. Die Kritik aus Thüringen oder von anderen AfD-Politikern an den Verwandtenanstellungen macht die Sache dann nämlich immer relevanter.

Alle müssen zu Wort kommen können

Der Bundesvorstand der AfD hat etwa öffentlich die Einsetzung einer Verhaltenskommission in Sachsen-Anhalt unterstützt. Wenn nichts dran wäre an den Vorwürfen, hätte er das nicht machen müssen. Es ist aber auch kein Schuldeingeständnis, wie der Partei nicht Wohlgesonnene behaupten. Aber es stellt journalistische Relevanz her. Ob diese Art der Kommunikation nun gut oder professionell oder aus Sicht der Partei falsch ist, soll hier aber nicht das Thema sein.

Was nicht geht, ist, daß Journalisten dafür angefeindet werden, daß sie ihre Arbeit machen. Der Nius-Journalist Jan Karon bekam einen unmöglichen Wutsturm auf X ab, weil er den Abgeordneten Jan Wenzel Schmidt ausführlich interviewte. Er hat das gut gemacht. Und er hat natürlich auch Ulrich Siegmund dazu angefragt, der nicht kam. So muß das sein. Auch die JUNGE FREIHEIT hat die Partei stets zu den ja ohnehin im Raum stehenden Vorwürfen befragt und alle Seiten mit O-Tönen und Interviews zu Wort kommen lassen. Niemand hat Siegmund gezwungen, der JUNGEN FREIHEIT ein langes, kritisches und auch sehr sehenswertes Interview zu geben.

JF-Leser wissen, wie der Hase läuft

Erst so wurde überhaupt bekannt, daß ein Teil der ZDF-Vorwürfe, die sich gegen den Vater Siegmunds richteten, offenbar falsch war. Der kolportierte Verdienst war nämlich offenbar viel geringer als behauptet, und als Diplom-Ingenieur verdient er im Bundestag eher sogar noch unterdurchschnittlich. Gut, daß das bekannt wurde, oder?

Daß sich manchem Wähler, und auch Leser der JF oder Nius, die ja – salopp gesagt – wissen, wie „der Hase läuft“, der Eindruck aufdrängt, das sei alles eine Kampagne, ist nachvollziehbar. Weil es zum Teil eine ist. Daß ausgerechnet Grüne, SPD, CDU der Partei AfD hier Vorwürfe machen, ist an Bigotterie nicht zu übertreffen. Amigos, Graichen, Buddy-Wirtschaft im Finanzministerium. Die Liste der Verfehlungen ist endlos. Und deswegen berichtet die JF auch fast täglich über diese Ausplünderung der Bürger. Weil es die selbsternannten „Leitmedien“ eben viel zu oft nicht machen.

Glaubwürdigkeit ist alles

Aber das kann nicht bedeuten, daß konservative, rechte, libertäre – oder wie man sie auch nennen will – Medien nun genauso agieren, wie wir es dem ÖRR und den anderen linken Medien vorwerfen. Wenn zwei der gleichen Kritik ausgesetzt sind, es aber nur bei einem berichtet wird, verliert man an Glaubwürdigkeit.

Womit wir wieder bei der AfD wären. Auch ihr höchstes Gut ist Glaubwürdigkeit. Ihre Wähler nehmen der Partei ab, daß sie es ernst meint, wenn sie den Augiasstall Deutschland ausmisten will. Auch viele Leser dieser Zeitung. Und die haben das ganze Bild verdient.