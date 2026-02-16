Was plant Merkel auf dem CDU-Parteitag?

Jetzt geht’s um Amt der Bundespräsidentin: Angela Merkel kommt zum CDU-Bundesparteitag. Das Bild zeigt sie bei ihrer bisher letzten Teilnahme 2018. Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Das erste Mal seit 2018 nimmt Angela Merkel am CDU-Bundesparteitag teil. Was will sie dort? Sucht sie den Applaus-Wettkampf mit Friedrich Merz? Unser Autor sieht als Motiv eher das Bundespräsidenten-Amt.