Werteunion, Landtagswahl Baden-Württemberg, Jörg Meuthen
Junge Freiheit
Junge Freiheit

Klatsche für Verfassungsschutz: Was die AfD-Entscheidung so brisant macht

Ulrich Vosgerau spricht Recht: Jede Woche am Dienstag. Diesesmal geht es um Recht und Unrecht. Heute geht es um das Urteil zur AfD.
Ulrich Vosgerau spricht Recht: Jede Woche am Dienstag. Diesesmal geht es um Recht und Unrecht. Heute geht es um das Urteil zur AfD.
Ulrich Vosgerau spricht Recht Foto: Picture Alliance/Dpa /// JF Montage: JF
Was die AfD-Entscheidung so brisant macht

Mit dem Beschluß des Verwaltungsgerichts Köln dürften sich die ohnehin schon ziemlich windigen Forderungen nach einem AfD-Verbot erledigt haben. Vor allem ein vom heutigen Verfassungsschutz-Chef Selen veröffentlichtes Gutachten kommt nicht gut weg. Was sagt die Entscheidung über V-Männer in der AfD? Die Rechts-Kolumne von Ulrich Vosgerau.

