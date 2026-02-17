Anzeige
Junge Freiheit
Justiz-Posse in Österreich: Waltraud oder Walter? Vater Staat ohrfeigt Mutter Natur

So ähnlich sieht Walter „Waltraud“ P. aus: Sogenannte Geschlechtsangleichungen führen zu skurrilen Ergebnissen. Bild: KI
Waltraud oder Walter? Vater Staat ohrfeigt Mutter Natur

Walter P. muß drei Jahre ins Gefängnis, doch erklärt sich vorher zur Frau. Jetzt spricht ihm ein Gutachten seine Identität ab. Doch die Powerfrau wehrt sich. Der Fall zeigt die Absurdität der Rechtslage. Ein Kommentar.

