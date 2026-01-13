Anzeige
Junge Freiheit
Unwort des Jahres 2025: Sondervermögen – als die Welt noch in Ordnung war

Sondervermögen ist das Unwort des Jahres 2025, das die Jury der sprachkritischen Unwort-Aktion am 13.1.2026 bekannt gab. Mit dem Unwort des Jahres soll auf unangemessene Formen des öffentlichen Sprachgebrauchs aufmerksam gemacht werden. „Sondervermögen“ ist das Unwort des Jahres 2025: Ein paar Jahre zu spät. Foto: picture alliance / Caro Kadatz | Caro Kadatz
Sondervermögen – als die Welt noch in Ordnung war

„Sondervermögen“ ist das Unwort des Jahres 2025. Doch eigentlich hat das Wort seine beste Zeit schon hinter sich. Erinnerungen an eine Zeit, an der solide Haushaltspolitik noch ein Ideal war. Doch was sagt das uns über die Jury? Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

