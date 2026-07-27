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Kabinettsumbildung: Nur Merz schafft es, aus einer Chance eine Blamage zu machen

Kabinettsumbildung: Nur Merz schafft es, aus einer Chance eine Blamage zu machen

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Ein Kanzler steht im Regen: Friedrich Merz versemmelt selbst gute Chancen.
Ein Kanzler steht im Regen: Friedrich Merz versemmelt selbst gute Chancen.
Ein Kanzler steht im Regen: Friedrich Merz versemmelt selbst gute Chancen. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Nur Merz schafft es, aus einer Chance eine Blamage zu machen

Mit der Kabinettsumbildung wollte Merz in die Offensive kommen. Statt Rückenwind hagelt es Kritik: Eine peinliche Hängepartie und Fehlbesetzungen. Über einen Kanzler, der sein Handwerk nicht mehr beherrschen wird.

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