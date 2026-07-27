Ein Kanzler steht im Regen: Friedrich Merz versemmelt selbst gute Chancen. Foto: picture alliance / dts-Agentur

Nur Merz schafft es, aus einer Chance eine Blamage zu machen

Mit der Kabinettsumbildung wollte Merz in die Offensive kommen. Statt Rückenwind hagelt es Kritik: Eine peinliche Hängepartie und Fehlbesetzungen. Über einen Kanzler, der sein Handwerk nicht mehr beherrschen wird.