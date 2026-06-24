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Prozess wegen Flughafenblockade: Kleben fürs Klima, zahlen fürs Leben

Prozess wegen Flughafenblockade: Kleben fürs Klima, zahlen fürs Leben

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Die Klimakleber verursachten in Köln reihenweise Flugausfälle; das wird nun teuer (Archivbild).
Die Klimakleber verursachten in Köln reihenweise Flugausfälle; das wird nun teuer (Archivbild).
Die Klimakleber verursachten in Köln reihenweise Flugausfälle; das wird nun teuer (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Benjamin Westhoff
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Kleben fürs Klima, zahlen fürs Leben

Wer Flughäfen lahmlegt, bekommt keine Glitzerurkunde für Zivilcourage. Er bekommt Post vom Anwalt und ist mit entsprechenden Kosten konfrontiert. Das lernen zwei Klimakleber gerade in Köln auf die harte Tour.

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Die Klimakleber verursachten in Köln reihenweise Flugausfälle; das wird nun teuer (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Benjamin Westhoff
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