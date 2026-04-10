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Irankrieg und Medien: Insiderjournalismus aus Trumps „Situation Room“

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US-Präsident Donald Trump (m.) und sein Außenminister Marco Rubio (r.): Beobachten die Lage. (Themenbild/Collage)
US-Präsident Donald Trump (m.) und sein Außenminister Marco Rubio (r.): Beobachten die Lage. (Themenbild/Collage)
US-Präsident Donald Trump (m.) und sein Außenminister Marco Rubio (r.): Beobachten die Lage. Foto: picture alliance / Anadolu | White House X Account
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Insiderjournalismus aus Trumps „Situation Room“

Ein Bericht der New York Times soll zeigen, wie Israels Regierungschef Donald Trump vom Angriff auf den Iran überzeugte. Es ist ein Lehrbuchbeispiel, wie man mit vereinfachten Narrativen Stimmung macht. Michael Wiesberg analysiert.

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US-Präsident Donald Trump (m.) und sein Außenminister Marco Rubio (r.): Beobachten die Lage. Foto: picture alliance / Anadolu | White House X Account
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