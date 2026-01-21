Anzeige
Söder-Beleidigung: Grüne Jugend: Erst provozieren, dann rumjammern

Nun rudert der Grüne Jugend-Chef Luis Bobga ganz schnell zurück. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
Söder-Beleidigung
 

Grüne Jugend: Erst provozieren, dann rumjammern

Natürlich hatte der Grüne- Jugend-Chef Luis Bobga es gar nicht so gemeint. Er wollte Bayerns Landesvater Söder gar nicht als „Hurensohn“ bezeichnen. Zurückrudern geht nach Kritik an seinem Ausfall ganz schnell. Dabei ist die Wortwahl nicht das Einzige, worüber zu sprechen ist. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

