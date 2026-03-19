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Geldverschwendung: Die schwarz-roten Hütchenspieler

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (r.) und sein Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) verschleudern die Millionen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (r.) und sein Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) verschleudern die Millionen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (r.) und sein Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) verschleudern die Millionen. Foto: picture alliance/dpa | Lilli Förter
JF-Plus Icon Premium Geldverschwendung
 

Die schwarz-roten Hütchenspieler

Merz hat die Steuerzahler für seine Kanzlerschaft an die Sozialdemokraten verraten und verkauft. Wenn aber ausgerechnet die Grünen wegen des offensichtlichen Mißbrauchs der Sonderschuldentöpfe aufschreien, ist das an Heuchelei nicht zu überbieten. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) (r.) und sein Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) verschleudern die Millionen. Foto: picture alliance/dpa | Lilli Förter
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