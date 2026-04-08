Der Waffenstillstand im Irankrieg ist eine Atempause ohne Lösung

Irans Flagge weht über dem Persischen Golf: Waffenstillstand ist nur kurze Atempause. Foto: picture alliance / SIPA | Rouzbeh Fouladi/MEI

Hoffnungen, der Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran bedeute ein Ende des Krieges, sind naiv. Er hat lediglich seine Gestalt gewandelt. Denn Teheran hat die Wirtschaft als neues Schlachtfeld entdeckt. Ein Kommentar von Michael Wiesberg.