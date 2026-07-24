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Kabinettsumbildung: Chaotische Regierungsumbildung: Das letzte Aufgebot des Friedrich Merz

Kabinettsumbildung: Chaotische Regierungsumbildung: Das letzte Aufgebot des Friedrich Merz

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Berlin, Deutschland: Bundeskanzleramt: Vorstellung Kabinettsumbildung: L-R: Philipp Amthor, Nina Warken, Bundeskanzler Friedrich Merz und Carsten Linnemann, alle CDU
Berlin, Deutschland: Bundeskanzleramt: Vorstellung Kabinettsumbildung: L-R: Philipp Amthor, Nina Warken, Bundeskanzler Friedrich Merz und Carsten Linnemann, alle CDU
Philipp Amthor, Nina Warken, Friedrich Merz und Carsten Linnemann (v.l.n.r.): Und wer wird Verkehrsminister? Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Chaotische Regierungsumbildung: Das letzte Aufgebot des Friedrich Merz

Kabinettsumbildungen waren früher Befreiungsschläge, wenn die Politik nicht mehr richtig von der Stelle kam. Das kann man jetzt allerdings nicht sagen. Doch der Fisch stinkt vom Kopf her. Eine Analyse von Paul Rosen.

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Philipp Amthor, Nina Warken, Friedrich Merz und Carsten Linnemann (v.l.n.r.): Und wer wird Verkehrsminister? Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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