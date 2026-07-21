Alkoholverbot an Bahnhöfen: Placebo für die Feigheit

So soll die Zukunft für Bahnreisende aussehen: Alkoholverbot am Bahnhof. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Bahnchefin wagt den großen Wurf gegen Gewalt an Bahnhöfen. Ein Alkoholverbot soll das Heilmittel sein. Wäre der Anlass nicht so ernst, man könnte über diesen PR-Stunt lachen – oder darauf anstoßen. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.