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PR-Stunt gegen Gewalt: Alkoholverbot an Bahnhöfen: Placebo für die Feigheit

PR-Stunt gegen Gewalt: Alkoholverbot an Bahnhöfen: Placebo für die Feigheit

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So soll die Zukunft für Bahnreisende aussehen: Alkoholverbot am Bahnhof.
So soll die Zukunft für Bahnreisende aussehen: Alkoholverbot am Bahnhof.
So soll die Zukunft für Bahnreisende aussehen: Alkoholverbot am Bahnhof. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON
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Alkoholverbot an Bahnhöfen: Placebo für die Feigheit

Die Bahnchefin wagt den großen Wurf gegen Gewalt an Bahnhöfen. Ein Alkoholverbot soll das Heilmittel sein. Wäre der Anlass nicht so ernst, man könnte über diesen PR-Stunt lachen – oder darauf anstoßen. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

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So soll die Zukunft für Bahnreisende aussehen: Alkoholverbot am Bahnhof. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON
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