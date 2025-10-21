Warum wir Frauen wieder mehr Vorurteile haben sollten

Ein Mann lauert einer Frau in einem U-Bahn-Tunnel auf (Symbolbild): Vorsicht ist besser als Nachsicht Foto: picture alliance / Godong | Sebastien Desarmaux

Bockig kämpfen manche Frauen gegen angeblichen Rassismus und damit gegen ihre eigene Sicherheit an. Da der Staat seine Bürger nicht schützt, gilt es mehr denn je, wieder einen gesunden Instinkt zu entwickeln. Und der erfordert Schubladendenken.