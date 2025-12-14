AfD will Republikaner zu Kongreß nach Berlin einladen

Anzeige

NEW YORK. Die AfD will Vertreter der US-Regierung und der Republikaner für kommendes Jahr zu einem Kongreß nach Berlin einladen. Die Veranstaltung solle im Februar stattfinden, kündigte der Vizefraktionschef Markus Frohnmaier während seines Aufenthaltes in den USA an. Unter den Gästen sollen unter anderem Vertreter des US-Außenministeriums und Kongreßabgeordnete sein. Im Februar findet auch die Münchner Sicherheitskonferenz statt.

Frohnmaier hatte am Samstagabend an einer Gala des New York Young Republican Club teilgenommen. Der AfD-Spitzenkandidat für die 2026 anstehenden Landtagswahlen in Baden Württemberg wurde bei der Veranstaltung mit einem Preis ausgezeichnet. Begründung: „die mutige Arbeit, die die AfD in dem besonders repressiven und feindseligen politischen Umfeld Deutschlands leistet“ (die JF berichtete). Insgesamt reisten 20 AfD-Parlamentarier aus Anlaß der Preisverleihung nach New York.

Die Laudatio auf Frohnmaier hielt Dovid Hotzman, Mitglied der Führung des New York Young Republican Club. Dabei postulierte er auf Deutsch die Parole „Deutschland zuerst“. Zudem richtete er sich an Bundeskanzler Friedrich Merz, indem er den wohl bekanntesten Ausspruch des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan abwandelte: „Chancellor Merz: Tear down this Brandmauer!“ („Bundeskanzler Merz: Reißen Sie diese Brandmauer nieder!“)

AfD-Politiker zeigt sich stolz

Frohnmaier betonte am Sonntag, es erfülle ihn mit Stolz, daß er den Preis erhalten habe: „Er würdigt den Kampf gegen Unterdrückung und für freie Meinungsäußerung in einem Land, in dem Millionen Wähler ignoriert und kriminalisiert werden. Unsere amerikanischen Freunde erkennen klar, was hierzulande passiert – eine Instrumentalisierung staatlicher Macht gegen unliebsame Politiker.“ Seine Reise hatte der 34jährige unter anderem auch genutzt, um sich mit Sarah Rogers, Abteilungsleiterin im US-Außenministerium, auszutauschen.

Den New York Young Republican Club gibt es seit 1911. Er sieht seine Aufgabe darin, „innerhalb der Republikanischen Partei den für die Jugend charakteristischen Idealismus zu pflegen“. Dabei hat er sich unter anderem auf die Fahnen geschrieben, „die Tendenz aller Parteien zu korrigieren, die Organisation zum Selbstzweck statt zum Mittel zu machen“. (ser)