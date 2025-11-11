Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Rede des Bundespräsidenten: Steinmeier läutet die neue Feudalgesellschaft ein

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier versucht sich an einer staatstragenden Rede; und scheitert.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier versucht sich an einer staatstragenden Rede; und scheitert. Foto: picture alliance/dpa/Pool AP | Maryam Majd
Steinmeier läutet die neue Feudalgesellschaft ein

Es war der Sozialdemokrat Scheidemann, der am 9. November 1918 die Republik ausrief. Daher ist es nur angemessen, wenn sie mit Frank-Walter Steinmeier ein anderer Sozi auf den Tag 107 Jahre später abschafft. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

