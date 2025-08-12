Anzeige
Merz' verheerende Bilanz: Rekordabstieg in hundert Tagen

Schon nach hundert Tagen im Allzeittief: Bundeskanzler Friedrich Merz und sein Vize, Finanzminister Lars Klingbeil (SPD). Foto: picture alliance / dts-Agentur
Rekordabstieg in hundert Tagen

Alle wollten die Ampel weghaben. Doch nach hundert Tagen ist Merz unbeliebter als Scholz und die AfD stärkste Kraft. Offenbar sind Mega-Schulden und das Dauergerede vom „Retten unserer Demokratie“ den Wählern zu dürftig. Eine kommentierende Analyse.

