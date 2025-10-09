Politiker drohen mit Auswanderung: Dann sollen sie halt gehen

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ebenso wie ihr Parteifreund Reiner Haseloff ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –

Gestern Haseloff, heute Prien. Politiker, die drohen, das Land zu verlassen, wenn nicht so gewählt wird, wie sie wollen. Das läßt nicht nur am Demokratieverständnis zweifeln, sondern auch an der Reife. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.