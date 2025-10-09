Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
D-Talk, Wahl Blogger des Monats
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Angst vor Demokratie: Politiker drohen mit Auswanderung: Dann sollen sie halt gehen

Angst vor Demokratie: Politiker drohen mit Auswanderung: Dann sollen sie halt gehen

Angst vor Demokratie: Politiker drohen mit Auswanderung: Dann sollen sie halt gehen

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ebenso wie ihr Parteifreund Reiner Haseloff ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Politiker drohen mit Auswanderung.
Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ebenso wie ihr Parteifreund Reiner Haseloff ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Politiker drohen mit Auswanderung.
Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ebenso wie ihr Parteifreund Reiner Haseloff ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium Angst vor Demokratie
 

Politiker drohen mit Auswanderung: Dann sollen sie halt gehen

Gestern Haseloff, heute Prien. Politiker, die drohen, das Land zu verlassen, wenn nicht so gewählt wird, wie sie wollen. Das läßt nicht nur am Demokratieverständnis zweifeln, sondern auch an der Reife. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat ebenso wie ihr Parteifreund Reiner Haseloff ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement