Ob Hamburg aus Schmerz lernen wird?

Ob für die Unterstützer der vorgezogenen Hamburger Klimaneutralität noch der lehrreiche, aber schmerzhafte Kater nach der Feier kommt? Foto: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Demokratie ist zunächst kein normativer Wert, sondern schlicht ein Verfahren. In den Händen von Ungeübten gibt das schnell Blessuren, wie der Hamburger Volksentscheid zur Klimaneutralität zeigt. Doch Rettung ist in Sicht. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.