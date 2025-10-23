Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Hausdurchsuchung wegen Ironie-Tweet: Norbert Bolz, die „taz“ und die Zensur

Hausdurchsuchung wegen Ironie-Tweet: Norbert Bolz, die „taz“ und die Zensur

Hausdurchsuchung wegen Ironie-Tweet: Norbert Bolz, die „taz“ und die Zensur

Der emeritierte Professor Norbert Bolz
Der emeritierte Professor Norbert Bolz
Norbert Bolz. Foto: picture alliance/dpa | Horst Galuschka
JF-Plus Icon Premium Hausdurchsuchung wegen Ironie-Tweet
 

Norbert Bolz, die „taz“ und die Zensur

Jetzt hat es auch Norbert Bolz getroffen. Seit heute früh darf sich der emeritierte Professor der TU-Berlin in den Kreis derer einreihen, denen die Polizei wegen eines Meinungsdeliktes die Bude stürmte. In diesem Land läuft etwas komplett aus dem Ruder. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Norbert Bolz. Foto: picture alliance/dpa | Horst Galuschka
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles