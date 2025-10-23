Norbert Bolz, die „taz“ und die Zensur

Jetzt hat es auch Norbert Bolz getroffen. Seit heute früh darf sich der emeritierte Professor der TU-Berlin in den Kreis derer einreihen, denen die Polizei wegen eines Meinungsdeliktes die Bude stürmte. In diesem Land läuft etwas komplett aus dem Ruder. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.