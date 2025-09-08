Anzeige
Migration: Nein, Herr Brunner, wir müssen endlich entscheiden, wer gehen muß

Hinterließ als Finanzminister Österreichs ein Milliarden-Loch im Budget und darf nun die Migrations-Geschickte der EU leiten: Magnuns Brunner (ÖVP).
JF-Plus Icon Premium Migration
 

Nein, Herr Brunner, wir müssen endlich entscheiden, wer gehen muß

Zehn Jahre nach 2015 erklärt EU-Kommissar Brunner: „Wir entscheiden, wer kommt.“ Doch Europas Problem liegt längst anderswo: Nicht Zuwanderung, sondern fehlende Rückführungen sind der Kern der Misere. Eine Antwort.

