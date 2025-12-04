Lübcke-Mahnmal: Eine geschmacklose Inszenierung

Das Lübcke-Mahnmal des „Zentrums für Politische Schönheit“ ist auch eine Anti-CDU-Aktion. Foto: picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya

Das „Zentrum für Politische Schönheit“ (ZPS) hat sich wieder aus der Versenkung gemeldet. Um seiner Anti-AfD-Hysterie zu frönen, benutzt es schamlos das Andenken an den ermordeten CDU-Politiker Walter Lübcke. Das ist selbst für ZPS-Verhältnisse moralisch verkommen. Ein Kommentar von Laila Mirzo.