Kein Lebenszeichen des Terroristen: Linke sind krank vor Sorge um den einzigen abgeschobenen Syrer

Syrer. Abschiebung (Archivbild): In Sachsen müssen selbst Intensivtäter nur selten die Koffer packen
Wo ist der abgeschobene Syrer? Österreichs Linke sucht den Terroristen mit Hilfe der Uno. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium Kein Lebenszeichen des Terroristen
 

Linke sind krank vor Sorge um den einzigen abgeschobenen Syrer

Österreich schob einen Syrer ab. Einen verurteilten Terroristen. Jetzt ist er weg. Kein Selfie aus Aleppo. Nichts. Linke wollen ihren Migranten zurück. Die Uno schaltet sich ein. Eine Glosse.

