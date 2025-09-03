Liana K.: Wann hören Staatsversagen und Verharmlosung auf?

Liana K. wurde Opfer eines abgelehnten Asylbewerbers. Nun beginnt die große Verharmlosung des Täters. Foto: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter

Der Mord eines seit drei Jahren ausreisepflichtigen Migranten an Liana K. ist aus Sicht des SPD-Bürgermeisters ein „Unglücksfall“. Es folgen Aktionen gegen Rechts. Damit ist der Fall typisch für den Umgang mit importierten Gewalttätern. Was sich jetzt ändern muß. Ein Kommentar.