Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bürgermeister spricht von „Unglücksfall“: Liana K.: Wann hören Staatsversagen und Verharmlosung auf?

Bürgermeister spricht von „Unglücksfall“: Liana K.: Wann hören Staatsversagen und Verharmlosung auf?

Bürgermeister spricht von „Unglücksfall“: Liana K.: Wann hören Staatsversagen und Verharmlosung auf?

Liana K. wurde Opfer eines abgelehnten Asylbewerbers. Nun beginnt die große Verharmlosung des Täters.
Liana K. wurde Opfer eines abgelehnten Asylbewerbers. Nun beginnt die große Verharmlosung des Täters.
Liana K. wurde Opfer eines abgelehnten Asylbewerbers. Nun beginnt die große Verharmlosung des Täters. Foto: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
JF-Plus Icon Premium Bürgermeister spricht von „Unglücksfall“
 

Liana K.: Wann hören Staatsversagen und Verharmlosung auf?

Der Mord eines seit drei Jahren ausreisepflichtigen Migranten an Liana K. ist aus Sicht des SPD-Bürgermeisters ein „Unglücksfall“. Es folgen Aktionen gegen Rechts. Damit ist der Fall typisch für den Umgang mit importierten Gewalttätern. Was sich jetzt ändern muß. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Liana K. wurde Opfer eines abgelehnten Asylbewerbers. Nun beginnt die große Verharmlosung des Täters. Foto: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement