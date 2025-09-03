Anzeige
Eine bronzene Justizia-Statue: Rumäne kommt nach versuchter Vergewaltigung einer Minderjährigen mit Bewährung davon. Foto: picture alliance / Global Travel Images | Jürgen Held (Symbolbild)
Urteil in Hanau
 

„Ich wollte sie vergewaltigen“ – Rumäne kassiert Bewährung

Kaum in Deutschland und schon lauert ein Rumäne einer Minderjährigen auf und will sie vergewaltigen. Das Landgericht Hanau meint: Bewährung reicht da völlig aus.
HANAU. Das Landgericht Hanau hat den rumänischen Migranten Nicolae C. wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Der zum Tatzeitpunkt 18jährige hatte am 28. Mai 2023 seine Unterkunft im hessischen Bad Soden-Salmünster verlassen, um sich in der Nähe eines Reiterhofs „sexuell zu befriedigen“, wie die Vorsitzende Richterin sagte. Als gegen 20 Uhr eine damals minderjährige Reiterin vorbeikam, zerrte er sie vom Pferd, versuchte, ihr die Reithosen auszuziehen, und griff ihr in den Intimbereich.

Das Mädchen wehrte sich und schlug mit seiner Pferde-Rute auf den Rumänen ein, bis er von ihm abließ. Der 18jährige versteckte sich in einer Hecke. Kurz darauf fand ihn die Polizei und nahm ihn fest.

Rumäne bittet um Entschuldigung

Beim Prozeßauftakt in der vergangenen Woche hatte der Verurteilte die Tat bereits gestanden. „Ich wollte sie vergewaltigen“, sagte er laut Gelnhäuser Neuer Zeitung. Er soll das Opfer um Entschuldigung gebeten haben.

Der Verurteilte befand sich zum Tatzeitpunkt erst seit wenigen Tagen in Deutschland. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Geschädigten hatte der Prozeß weitgehend unter Ausschluß der Öffentlichkeit stattgefunden. (st)

