Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bundesregierung geht in Klausur: Koalitionstherapeutisches Gruppenkuscheln

Auch wenn es bei der Bundesregierung gerade nicht rundläuft, die Stimmung bei der Koalitionsklausur ist wenigstens gut.
Auch wenn es bei der Bundesregierung gerade nicht rundläuft, die Stimmung bei der Koalitionsklausur ist wenigstens gut. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Koalitionstherapeutisches Gruppenkuscheln

Die Hütte brennt – und die Koalition geht erstmal in Klausur. Was dabei herauskommt, liest sich wie ein Satireprogramm. Wäre die Lage nicht so dramatisch, man könnte lachen. Doch das vergeht den Bürgern. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

