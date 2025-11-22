Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

28-Punkte-Plan: Im Bann von Trumps Weltmacht

28-Punkte-Plan: Im Bann von Trumps Weltmacht

28-Punkte-Plan: Im Bann von Trumps Weltmacht

Donald Trump: Was bewegt den US-Präsidenten derzeit? Foto: picture alliance / Newscom | ANNA ROSE LAYDEN
Donald Trump: Was bewegt den US-Präsidenten derzeit? Foto: picture alliance / Newscom | ANNA ROSE LAYDEN
Donald Trump: Was bewegt den US-Präsidenten derzeit? Foto: picture alliance / Newscom | ANNA ROSE LAYDEN
JF-Plus Icon Premium 28-Punkte-Plan
 

Im Bann von Trumps Weltmacht

Nun soll ein 28-Punkte-Friedensplan den Ukraine-Krieg nach dem Willen von US-Präsident Trump beenden. Dabei sind die Inhalte des Plans weit weniger wichtig als die Frage, ob es sich dabei nicht vielleicht nur um ein Ablenkungsmanöver handelt. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Donald Trump: Was bewegt den US-Präsidenten derzeit? Foto: picture alliance / Newscom | ANNA ROSE LAYDEN
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles