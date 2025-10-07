Anzeige
Brüsseler Überwachungsphantasien: Haltet eure totalitären Nasen aus unseren Chats heraus

Die EU will künftig bei Chats mitlesen. Berlin steckt den Kopf in den Sand. Foto: picture alliance / Anadolu | Hakan Nural
Brüsseler Überwachungsphantasien
 

Haltet eure totalitären Nasen aus unseren Chats heraus

Die EU nennt es Kinderschutz, in Wahrheit geht es um die totale Überwachung: Mit der geplanten Chatkontrolle droht Brüssel die digitale Privatsphäre abzuschaffen – und Berlin kriegt mal wieder den Kopf nicht aus dem Sand. Ein Kommentar.

Die EU will künftig bei Chats mitlesen. Berlin steckt den Kopf in den Sand. Foto: picture alliance / Anadolu | Hakan Nural
