Die rabenschwarze Nacht des Friedrich Merz

So sehen Verlierer aus: Kanzler Friedrich Merz versucht in der Nacht, seine Niederlage in einen Sieg umzudeuten. Foto: picture alliance / AP | Geert Vanden Wijngaert

Der große Verlierer des EU-Gipfels heißt Friedrich Merz. Der deutsche Steuerzahler wird durch den Kredit an die Ukraine bluten. Aber das hätte er auch getan, wenn der Kanzler sich mit seiner aberwitzigen Idee durchgesetzt hätte. Ein Kommentar.